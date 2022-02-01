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Yaramazlara biraz batar!

Ukrayna: Türkiye ile iki gün içinde serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna’nın Türkiye ile iki gün içinde serbest ticaret anlaşması imzalayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 3 Şubat’ta başkent Kiev’i ziyaret ederek Zelenskiy ile görüşmesi planlanıyor.


Zelenskiy, parlamentoya yaptığı konuşmada aynı zamanda Ukrayna’nın ekonomisinin istikrara kavuşmaya başladığını söyledi ve Rusya’nın saldırı tehdidi nedeniyle panik olunmaması ve birlik olunması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Rusya, Fransa ve Almanya ile yapılacak barış görüşmelerinin yeni turunun tarihine dair yakında anlaşmaya varılmasını umuyor.

Zelenskiy, Ukrayna’nın silahlı güçlerini üç yıl içinde 100 bin kişi artıracağını da ekledi.

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