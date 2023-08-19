Ukrayna: Rusya’nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında beş kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Rusya’nın, Ukrayna’nın Çernigiv kentine düzenlediği füze saldırısında beş kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) (Temsili)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus füzesinin Çernigiv kent merkezinde meydan, üniversite ve tiyatronun bulunduğu yere isabet ettiğini belirterek, “Ölü ve yaralılar var. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum” dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 11’i çocuk 42 kişinin yaralandığını, beş kişinin öldüğünü ifade etti.