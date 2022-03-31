Ukrayna: Rus ordusu Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladı

Rusya’nın, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım’a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.

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Ukrayna heyetiyle İstanbul’daki görüşmeler sonrası Rusya, Kiev ve Ukrayna’nın doğusunda bulunan Chernihiv kentindeki operasyonlarını azaltma kararı almıştı.

Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın doğuda ek takviye çalışmalarını devam ettirdiğini bildirdi. Açıklamada, Ukrayna’nın doğu sol yakasında ek takviye çalışmalarını devam ettiren Rus ordusunun, sabotaj ve keşif faaliyetleri yürütmeye odaklanarak arka güvenliği sağlamak için önlemler almaya yoğunlaştığı söylendi.

Rus ordusunun Ukrayna’nın güneyinde geçici olarak işgal edilen toprakları kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

Ayrıca ordunun, Herson bölgesinde, ‘Herson Halk Cumhuriyeti’ adı altında devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı öne sürüldü.