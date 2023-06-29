Ukrayna: Birliklerimiz güneyde 1300 metre, doğuda 1500 metre ilerledi

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna birliklerinin, güney cephedeki Berdyansk yönünde 1300 metre, doğudaki Bahmut yönünde 1500 metreye kadar ilerleme kaydettiğini bildirdi.

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Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Melitopol, Berdyansk ve Bahmut yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna askerlerinin ülke topraklarının her metrekaresi için mücadele verdiğine işaret eden Malyar, “İlerleme kaydediyorlar. Aynı zamanda düşman Liman, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde saldırılarını sürdürüyor, ancak başarısız” değerlendirmesini yaptı.

Malyar, güney cephede Ukrayna ordusunun Rivnopil-Volodine yönünde başarılı olduğuna dikkati çekerek “Ukrayna ordusu şu anda ele geçirilen hatları sağlamlaştırıyor ve düşmana ciddi kayıplar verdiriyor. Teçhizat, mühimmat depoları, komuta merkezleri ve askerlerini yok ederek düşmanın saldırı potansiyelini kırıyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Malyar, “Rusların tüm gücüyle Bahmut’a tutunduğunu” ileri sürdü.