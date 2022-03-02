Ukrayna, Ankara’nın niyetlendiği arabuluculuğu Çin’den talep etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’yla savaşta ateşkes için Çin’i arabuluculuğuna çağırdı.

Türkiye’nin şimdiye dek birden fazla kez Rusya’yla Ukrayna’ya arabuluculuk teklifinde bulunduğu bildirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Bakan Vang Yi karşı tarafın talebiyle Ukraynalı mevkidaşı Kuleba’yla telefonda görüştü.

Görüşmede Kuleba, Vang’a Ukrayna-Rusya arasındaki ilk tur müzakereler hakkında bilgi verirken, çatışmanın sona erdirilmesinin, ülkesinin bir numaralı önceliği olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın müzakereyle çözüme varılmasını istediğini ve Rusya’yla müzakerelere samimiyetle yaklaştığını, mevcut durumun zorluğuna karşın sükunetini koruyarak görüşmeleri ilerletmeyi talep ettiğini belirten Kuleba, Kiev’in Çin’le iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu ve ateşkes için Çin’in arabuluculuğunu beklediğini söyledi.

Çinli Bakan Vang’sa Ukrayna’da çatışmanın başlamasıyla hızla değişen durumu kaygıyla izlediklerini ve sivillerin zarar görmesinden endişe duyduklarını belirterek, Çin’in taraflara sorunu müzakere yoluyla çözmeye çağırdığını ve siyasi bir çözüme katkı sağlayacak tüm yapıcı uluslararası çabaları desteklediğini vurguladı.

Çin’in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğunu kaydeden Vang, bir ülkenin güvenliğinin diğerini tehdit etmemesi ve bölgesel güvenliğin askeri blokları genişleterek sağlanmaması gerektiğini söyledi.

Vang, çatışmalar sürerken önceliğin gerilimin düşürülmesi ve çatışmanın daha fazla şiddetlenerek kontrolden çıkmasının önlenmesi olduğunu belirterek, sivillerin zarar görmemesinin ve insani krize yol açılmaması gerektiğini söyledi.

Çin tarafı ayrıca Ukrayna’daki Çinli vatandaşlarının güvenliğini sağlanması ve tahliye sürecine destek olunmasını istedi.