Uğur Meleke: Zamanında Aziz Yıldırım da aynı hataları yaptı

Zamanında Aziz Yıldırım da aynı hataları yaptı, çok iyi kadrolara düşük profilli teknik adamlar getirdi. Sanırım şu anda Ali Koç da aynı hataya düşüyor. Bence bir takımda en yüksek maaşı antrenör alabilmeli. Çünkü esas kader belirleyici kişi teknik direktör.

Uğur Meleke’nin yazısı