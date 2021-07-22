Uğur Meleke: Türk futbolunun önünde çok büyük bir mesele var

Dün Eindhoven’daki hezimetten bağımsız olarak Türk futbolunun önünde şu anda çok büyük bir mesele olduğunu hatırlamamız gerek. Biz artık Avrupa ülkeler sıralamasının ilk 11’inde değiliz. Halen 13’üncüyüz. Daha aşağılara da düşebiliriz. Bu da şu demek: Artık hiçbir takımımız gruplara direkt bilet alamayacak. Biz o sıralamada yeniden tırmanana kadar tüm takımlarımız ön eleme oynayacak. Hem de ikişer-üçer ön eleme. YANİ BİZ ARTIK BİR ÖN ELEMELER ÜLKESİYİZ. Artık tüm organizasyonumuzu bu gerçeğe göre dizayn etmeliyiz. Tüm planları baştan yapmalıyız.

Uğur Meleke’nin yazısı