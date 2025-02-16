Uğur Meleke: Solskjaer'in teşhisi doğruydu, tedavisi de doğru

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Sivas maçında orta üçlüde Gedson, Oxlade ve Joao Mario’ya görev verdi Solskjaer. Beşiktaş sezonun en doyurucu deplasman oyunlarından birini oynadı orada. Gerçekten de özellikle birinci-ikinci bölge geçişinde pas yüzdesinin yüksekliği dikkat çekti.

Aradan bir hafta geçti, teşhisinin doğruluğunun farkında olan Solskjaer, benzer bir kadro seçimiyle çıktı Trabzonspor maçına. Merkezde yine Gedson-Oxlade ikilisine görev verdi, 60’tan sonra Amir devam etti aynı role. Yine pas yüzdesi yüksek, yine üçüncü bölgeye örerek gidebilen bir Beşiktaş izledik. Üçüncü bölgede topu daha çok kanatlara taşıdılar, hücum aksiyonlarının başrollerinde Masuaku ve Rashica vardı genelde. Solskjaer’in teşhisi doğruydu, tedavisi de doğru. Beşiktaş pozitif bir değişim-dönüşüm içinde.

Uğur Meleke’nin yazısı