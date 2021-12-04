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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Sergen Hoca neşteri vurmalı

Sergen Hoca son birkaç haftadır takımındaki düşüşü, bazı oyuncuların iştah tutku eksikliğine bağlıyordu. Gerçekten de siyah beyazlıların coşkusunda bir eksiklik vardı son dönemde. Ancak madem Sergen Hoca bu alanda bir sorun seziyor, öyleyse tutkusu eksik olanları kenarda oturtmalı, tutkusu tam olanları oynatmalıydı. Yalçın’ın son haftalarda hem takımının arzu düşüklüğünden şikayetlenip, hem de 11’ine radikal bir neşter vurmaması bir tezattı bence.

Uğur Meleke’nin yazısı


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