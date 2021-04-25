Uğur Meleke: Hakem performansa göre atanmalı, kulüplere mesaj vermek için değil

Ancak dünkü maçın (Antalya-Galatasaray) hakemi de malum, daha önce Halil Umut Meler örneğinde olduğu gibi bir ‘inatlaşma’ metoduyla seçildi. O gün de yapılanın yanlış olduğunu söyledim, bugün de tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. MHK’nın görevi hakem atamalarını performanslara göre yapmaktır, kulüplere mesaj vermek değil.

Medyadan takip ettiğim kadarıyla Antalyaspor da Mete Kalkavan atamasına tepki göstermiş. Şimdi de Kalkavan’ı Antalya’nın bir sonraki maçına mı vereceksiniz? Oysa Kalkavan’ın (veya başka herhangi bir hakemin) bir sonraki hafta maç alma şartı, iyi yönetim olması gerekmez mi? Artık hakemlerin nasıl maç yönettiğinin bir önemi yok mu MHK için? Atamalar tamamen kulüplere mesaj verme kriteriyle mi yapılıyor? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu atamalara da hiç anlam veremiyorum doğrusu.

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Uğur Meleke’nin yazısı