Uğur Meleke: Fenerbahçe patronlar kulübüne dönüşmüştü

Davidson’lu Alanya’ya karşı sağ çizgiyi 36’lık Gökhan ve sakatlıktan yeni çıkmış Mesut’la kurmak doğru muydu? Bence Belözoğlu bu maça Mesut’la değil, Gustavo’yla başlamalıydı. Merkezde Gustavo, sağ çizgide Ozan’la daha dengeli bir 11 kurulabilirdi bence. Zaten ilk 11’inde 30 yaş üstü 7 oyuncusu var Fenerbahçe’nin. Mesut’un da eklenmesiyle patronlar kulübüne dönüşmüştü dün sarı lacivertli takım. Dört fil, dört atla bir satranç maçını kazanamazsınız. Piyon da lazım zira size. İkinci devrede sayısal üstünlüğü de ele geçiren Alanyalılar, Fenerbahçe kalesini sarstılar ama direklere takıldılar. Eğer Berkan doğru yerlere koşu yapmadaki ustalığını şutlarına da yansıtabilse skor yapması işten değildi doğrusu.

Uğur Meleke’nin yazısı