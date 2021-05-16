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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Bu zafer Sergen Yalçın’ın

90’lardaki kolej takımı nasıl Gordon’un Beşiktaş’ı ise, yüzüncü yıl şampiyonu ekip nasıl Lucescu’nun Beşiktaş’ı ise, bu sezonki de Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ıydı bana göre.

Rakiplerine göre daha dar bir kadrosu vardı, sezonun önemli bölümünü 14-15 oyuncuyla götürdü. Son haftalarda Beşiktaş kulübesinin, Karagümrük ve Göztepe’den dahi renksiz olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama yılmadılar, bu tarihi sezonu tarihi bir zaferle kapattılar.

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Bu zafer Sergen Yalçın’ın. Eminim Gordon da gurur duyuyordur talebesiyle.

Uğur Meleke’nin yazısı

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