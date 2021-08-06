Uğur Meleke: Avrupa’ya beş takım gönderebilmeyi sürdürmek için bu ağustos çok önemli

İlk 15 mücadelesinin içinde kalmak, yani Avrupa’ya 5 takım gönderebilmeyi sürdürmek için bu Ağustos ayı çok önemli. Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye artık bir ön elemeler ülkesi. Ülke futbolunun en kritik ayı artık Ağustos… Dün 3 temsilcimiz sahneye çıktı, rakiplerinin biri ligde 21, biri 14, diğeri de 1 maç oynamış durumda. Bizim de artık bir ön elemeler ülkesi olduğumuz gerçeğini kabullenip Süper Lig’e Temmuz sonu Ağustos başında start vermemiz gerek.
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