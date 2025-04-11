Uğur Ergan: Özel, CHP tarihine 'adayını cumhurbaşkanı yapan lider' olarak geçmek istiyor

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AKP iktidarı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı milyonların katıldığı mitingleri unutturup, konuyu soğutmak için üç günlük bayram tatilini dokuz güne çıkardı. Şişli mitingi gösterdi ki, iktidarın bu oyununu başta gençler olmak üzere halk yememiş, bundan sonra da yiyecek gibi gözükmüyor. Katılım öylesine yoğundu ki, halkın zorlamasıyla barikatlar bile kaldırılmak zorunda kaldı. Şişli mitingi, CHP’nin sonuç alınana ve sandık halkın önüne getirilene kadar kararlılığını ve mitingleri tüm Türkiye sathına yayma gayreti içerisinde olduğunu da gösterdi.

Ucu bucağı görünmeyen mitingde halkın sürekli artan coşkusu karşısında Özel’in de bayağı vites yükselttiğini söyleyebiliriz. Erdoğan’a ‘cunta başı’ndan sonra ‘ABD mandacısı’ suçlaması da yaptı. ‘Mandacı’ suçlamasının ardından iktidar içinde değişik düzeylerde yer alan bazı isimler sosyal medya hesaplarından, Özel’e karşı artık bir şey yapılması gerektiğini dile getirdiler.

AKP çevrelerinin el altından ortaya attığı bir zoka var. O da şu: “Erdoğan, en büyük rakibi İmamoğlu’nu devre dışı bıraktı. Karşısına Özel’in çıkmasını istiyor. Bakmayın siz, Özel de bunu istiyor.” Muhalif kesimde de bu zokayı yutanlar var. Elbette siyaset bu, her şey olabilir. Ancak Özel’in Şişli mitinginde üstüne basa basa söylediği, “İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacağız” sözünün her zaman kendisine hatırlatılacağını unutmamak lazım. Ben, koşullar İmamoğlu’nun adaylığına elvermese bile Özel’in kendisi yerine başka bir ismi aday göstereceğini, CHP tarihine ‘adayını cumhurbaşkanı yapan lider’ olarak geçmek istediğini düşünenlerdenim. Yanılırsak da “Yanılmışız” deriz.

Uğur Ergan’ın yazısı