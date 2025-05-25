Uğur Emek: Üniversite mezunları inşaatlarda amelelik ve motokuryelik yapıyorlar

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üniversiteli gençler iş bulamıyorlar.

Yetkililer bu durumu “gençler iş beğenmiyor” şeklinde açıklıyorlar.

Mesleki deformasyon olsa gerek, alışveriş yaparken çalışanlara eğitim durumlarını soruyorum. Başta marketlerdeki kasiyerler olmak üzere, o kadar çok işyerindeki satış görevlisi üniversite mezunu ki anlatamam.

Üniversite mezunları inşaatlarda amelelik ve motokuryelik yapıyorlar.

Öğrencilerime ara ara ve üzülerek, mezun olduğunuzda çalışmak ne kadar ücret talep edersiniz diye soruyorum.

İki ila üç asgari ücret seviyesini işaret ediyorlar.

Ben işe başlarken asgari ücretin ne kadar olduğunu bilmezdim.

Ülkede asgari ücret ortalama ücret oldu.

Yetkililer bu işte terslik mi var diye soracaklarına, “gençler iş beğenmiyor” ve/veya ücret sorunu konusunda “şükretsinler, sabretsinler” şeklinde açıklamaklar yapıyorlar.

Gençler neden iş beğenmiyorlar diye sormak akıllarına bile gelmiyor sanki.

Uğur Emek’in yazısı