Uğur Emek: Kamu yayıncılığı, devlet yayıncılığı anlamına gelmez

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

TRT’nin kuruluş Kanununda kurumun yapacağı yayın ilkeleri belirlenmektedir. Kanuna göre TRT Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmalı; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamalı ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamalıdır. TRT çıkar gruplarından etkilenmesin diye kamudan önemli ölçüde kaynak aktarılmaktadır.

Kimse TRT’nin siyasi bir grubun politik amaçlarına alet olmasını beklemiyor. Sadece İBB’ye yapılan 19 Mart hukuk darbesi iddiaları ve devamında yaşananları objektif biçimde haberleştirmesi bekleniyor. Böyle bir objektif habercilik yapsalardı, zaten boykotun hedefindeki yayın kuruluşlarının içerisinde de yer almazlardı.

Kamu yayıncılığı geniş anlamda halka tarafsız ve bağımsız biçimde haber sunmaktır. Kamu yayıncılığı, devlet yayıncılığı anlamına gelmez. Bu nedenle kamu yayıncılığı yapan kurumlar siyasetin, özellikle de iktidar partilerinin etkilerinden uzak tutulmalıdır. Ancak uluslararası uygulamalar göstermektedir ki iktidar partileri kamu yayıncılığı yapan kuruluşlarını genellikle etkilemektedirler. YSK kararından öğreniyoruz ki, Polonya ve Macaristan’daki iktidar partileri gibi, AKP de vatandaşların kararlarını etkilemek için kamu yayıncısı TRT’yi kullanmış.

Uğur Emek’in yazısı