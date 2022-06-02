Uğur Dündar: O kapı hala orada nasıl durabiliyor, şaşırıyorum

Çökme tehlikesi geçiren Dolmabahçe Sarayı ve bodrumundaki 10 bin obje, haberlerimiz sonrası restore edilerek kurtarıldı ve yeniden teşhir edilmeye başlandı. Ayasofya’daki bu eserler de elden geçirildi. Peki ya bizim göremediklerimiz? Muhteşem çini panoları Saray hırsızınca çalınan, içindeki kültür varlıkları çürümeye terkedilen, kazı yapılıp define aranan Ayasofya’daki İmparatorluk Kapısı’na zarar verildiğini duyduğumda doğrusu hiç şaşırmadım!.. O kapı hâlâ orada nasıl durabiliyor, ona şaşırıyorum!..

Uğur Dündar’ın yazısı