Uğur Dündar: Kılıçdaroğlu iktidar cenahında paniğe neden oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vakıflar aracılığıyla ABD’ye milyonlarca doların aktarıldığını öne sürdüğü konuşmasında görevleri iktidara değil, devlete hizmet etmek olan bürokratları böyle uyarmıştı. Kılıçdaroğlu’nun devlete dürüstlük içinde şerefiyle hizmet eden görevlileri bir kenara ayırarak “sarı” sözcüğüyle tanımladığı yandaş bürokratları uyarması, iktidar cenahında paniğe neden oldu. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki; bürokrasi iktidarın gidici olduğunu anladığında tıpkı güneşe doğru dönen ayçiçekleri gibi duruş değiştirir. Bunu da açıktan yapmaz. Ya atacağı imzayı geciktirir, ya uzun süreli raporlar almaya başlar, ya da gelecekte kendisini zor duruma düşüreceğini hissettiği bir işi yapmamak için bin dereden su getirir.

Uğur Dündar’ın yazısı