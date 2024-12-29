Uğur Dündar: 'Ben ekonomistim' diyen zihniyetin savurduğu enflasyon sarmalı

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Bugün 2024 yılının son Pazar günü.

Neresinden baksanız maalesef kötü bir yıl geçirdik.

“Ben ekonomistim” zihniyetinin ekonomiyi savurduğu enflasyon sarmalı, dar ve sabit gelirli kesimi “Survivor” yarışmacısı gibi yokluk içinde yaşamaya mahkum ederken, yerel yönetim seçimlerinin kaybından sonra, muhalif kesim üzerindeki baskıları daha da artıran iktidarın, düşüncelerimizi cendereye sokmaya uğraştığı uygulamalarla geçti 365 günümüz.

Gözaltılar, tutuklamalar, ev hapisleri ve zindanlara mahkum edilen yaşamlar…

Dışarıyı, Suriye’de oluşan belirsizliklerle dolu tabloyu ve bu sürecin ülkemize yarar mı, yoksa zarar mı getireceğine yönelik sorular üzerinde durmak istemiyor, bunların cevabını zamana bırakıyorum.

Uğur Dündar’ın yazısı