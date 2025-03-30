Uğur Dündar: Bayramda çalışırız, demokrasi bayramları için…

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Ben şimdi kazmamı küreğimi alıp kanala gidiyorum, dedi. Çünkü kanal açılınca elektriklerimiz yanacak. Elektrik yanınca okulun işleri yoluna girecek. Kitap okuyabilecek, ders çalışabileceksiniz. Sularınız akacak, yıkanabileceksiniz. Size şunu söylüyorum, bizim asıl bayramımız, yurdumuz bu gerilikten, bu karanlıktan kurtulduğu gün başlayacaktır. Şimdilik bize düşen milletçe çalışmak, çok çalışmaktır. Parolamız şu olmalıdır: “Bayramlarda çalışırız bayramlar için…”

Ben gidiyorum. Gelmek isteyenler gelsin.Heyecanlanmıştık, üşümemiz geçmişti. Hepimiz geleceğiz! diye bağırmıştık. Bayramda çalışırız bayramlar için! Bayramda çalışırız bayramlar için! Altı yüz kişi böyle bağırdık… Sonra da kazma kürekleri koyduğumuz işliğe doğru bir koşuşma başladı. İnsanların böyle canlanması, bir amaca doğru saldırması belki sadece savaşlarda görülür…

Dün, arife günü olmasına rağmen, bayram tatiline başlamayıp, akın akın Maltepe’deki CHP mitingine koşan yüz binleri seyrederken, değerli yazar Talip Apaydın’ın bu muhteşem anısını hatırladım. Ve farkında olmadan mırıldandım: “Bayramda çalışırız, demokrasi bayramları için…” Hiç kuşkunuz olmasın ki, özlemini duyduğumuz gerçek demokrasiyi, bayramda bile demokrasi bayramları için çalışanlar getirecekler.

Uğur Dündar’ın yazısı