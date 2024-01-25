Ugandalı bakan açlıktan ölen vatandaşlarını ‘aptal’ olmakla suçladı

Uganda Devlet Bakanı Henry Okello Oryem, ülkesinin kaynaklarının geniş olduğunu savunarak açlıktan ölen insanlara ‘aptal’ dedi.

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AA’nın haberine göre Oryem, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Uganda’nın geniş toprakları ve iklimiyle tarıma elverişli bir ülke olduğunu söyleyerek “Uganda’da açlıktan ölen insan gerçek bir aptaldır” ifadesini kullandı.

Ugandalılar bu açıklamaya sosyal medyada tepki göstererek, bakanın istifasını istedi.

Ülkede geçen yıl Meclise sunulan bir raporda, 2022’de ülkede 2 bin 200 kişinin açlıktan ya da açlıkla ilintili hastalıklardan öldüğü bildirilmişti.