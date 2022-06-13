Ufuk Sandık: İstediği otomobili satın almak için aylarca beklemek zorunda kalanlar çareyi torpilde buluyor

Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir yaşanan tedarik sorunu bir türlü çözülemiyor. Talebi karşılayamayan otomotiv firmaları, iki-üç ay sonrasına gün veriyor. Bazı lüks markalarda sıra beş aya kadar uzuyor. Stok sorununun kısa vadede çözülmesi ise pek mümkün görünmüyor. İstediği otomobili satın almak için aylarca beklemek zorunda kalan tüketiciler çareyi torpilde buluyor. Otomotiv sektöründe çalışan bir tanıdık bulup, adını bekleme listesinde ilk sıralara yazdırmaya çalışıyor. Son günlerde otomotivcilerin telefonları, danışmak ya da “torpil” için arayan yakınları yüzünden susmuyor. Eş-dost, akraba, askerlik ve okul arkadaşları tarafından aranıyorlar. Hatta, “torpil” için arananlar arasında otomotiv haberleri yapan gazeteci ve editörler bile var.
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