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UEFA Uluslar Ligi’nde gruplar belirlendi: Türkiye 4’üncü grupta

UEFA Uluslar Ligi’nde 2024-2025 sezonu için kura çekildi.

Fotoğraf: AA

Lig aşamasının kura çekimi, Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı.


Türkiye, B Ligi 4’üncü Grup’ta Galler, İzlanda ve Karadağ’la eşleşti.

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1’inci Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

2’nci Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

3’üncü Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek

4’üncü Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

1’inci Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

2’nci Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

3’üncü Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

4’üncü Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C Ligi

1’inci Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

2’inci Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık

3’üncü Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus

4’üncü Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

1’inci Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn

2’nci Grup: Moldova, Malta, Andorra

Maç takvimi

A Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan sekiz takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2025’teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi’ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi’nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi’ne gidecek.

A Ligi’nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi’nin ikincileri, B Ligi’nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi’nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi’nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi’nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimiyse şu şekilde:

MüsabakalarTarih
1 ve 2’nci maçlar5-10 Eylül 2024
3 ve 4’üncü maçlar10-15 Ekim 2024
5 ve 6’ncı maçlar14-19 Kasım 2024
Yarı finaller4-5 Haziran 2025
Final ve üçüncülük maçı8 Haziran 2025

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