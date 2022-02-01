UEFA, ‘Şampiyonlar Ligi’ pizzasına karşı harekete geçti

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) kendi organizasyonu ve markası ‘Şampiyonlar Ligi’ ismini pizzaya veren bir restorana karşı harekete geçti.

UEFA, Şampiyonlar Ligi markasını tüm dünyada koruma altına almış durumda. Başka sporlarda aynı ismi kullanacak organizasyonlar UEFA’dan izin almak zorunda. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar dahi hızlıca engellenebiliyor.

Bild’de yer alan habere göre UEFA’ya bağlı avukatlar, Pizza Wolke ismindeki restoranın menüsünde bulunan ‘Şampiyonlar Ligi’ pizzası nedeniyle ‘isim haklarının ihlal edildiği’ iddiasıyla restorana telif hakkı davası açtı.

Davayla ilgili belge restoranın Instagram hesabından yayınlandı. UEFA’ya ”Ciddi olamazsınız” diye seslenen mekan sahibiyse ”Kendimi onurlandırılmış hissediyorum” derken pizza için müşterileri restorana davet etmeyi de ihmal etmedi.