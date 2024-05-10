UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalistleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler Atalanta ve Bayer Leverkusen, UEFA Konferans Ligi’ndeyse Olympiacos ve Fiorentina oldu.

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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Bayern Leverkusen, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Roma’yla 2-2 berabere kaldı ve tur atladı.

Gecenin diğer yarı final maçında 1-1 berabere biten ilk maçın rövanşında Atalanta, Olimpik Marsilya’yı 3-0 mağlup etti ve diğer finalist oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi eleyen Olympiakos, 4-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Aston Villa’yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Diğer finalist Fiorentina, yarı finalde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Club Brugge’le 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci kez Konferans Ligi’nde finalist olmuştu.