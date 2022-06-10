Üçüncü köprüden geçmek zorunda kalan otobüsçüler yıllık 1 milyar TL zararda

Tüm Otobüsçüler Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, “Maliyetler o kadar arttı ki sektörün yüzde 35-40’ı kontak kapatmak yani batmak üzere” dedi. Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmek zorunda kaldıkları için yıllık 1 milyon TL’lik zarar ettikleri söyledi.

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Geçtiğimiz sene 10 Haziran’da 7,82 TL olan benzin, son zamlarla bugün itibariyle 28 lirayı aşmış durumda.

Sadece 2022 yılının başından itibaren benzin fiyatlarında 10 TL’nin üzerinde artış yaşandı. Son yedi ayda uygulanan akaryakıt zamları yüzde 200’ü aşarken, mazot fiyatlarında senelik zam oranıysa yüzde 286 seviyesine çıktı.

Bloomberg HT’den Cemre Nur Karaca’ya konuşan Tüm Otobüsçüler Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, pandemi bitmesine rağmen yolcu kapasitelerinin yüzde 20, sefer sayılarının ise yüzde 50 oranında düştüğünü söylüyor.

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının sektörü temsilcilerinin zam talebini onaylamadıklarını söyleyen Yıldırım, “Bakanlık ile görüştük ancak sektörün istediği yüzde 25 zammı onaylamıyorlar. Bu oranı reddedip arkadan da denetimler yapıp cezalar kesiyorlar. Kısır bir döngüye girdik” dedi.

Sektördeki firmaların batmak üzere olduğunu söyleyen Mustafa Yıldırım, “Öyle eylem yapalım kontak kapatalım gibi bir şansımız yok ama maliyetler o kadar arttı ki sektörün yüzde 35-40’ı kontak kapatmak yani batmak üzere. Son beş ayda 45 milyon yolcu taşıdık. Bu oran pandemi olmasına rağmen geçen yıl 55 milyon civarındaydı” dedi.

‘Yıllık 1 milyar TL’yi çöpe atıyoruz’

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmek zorunda kaldıkları için her geçişte 40-50 litre fazla akaryakıt harcadıklarını söyleyen Yıldırım, bu oranın yıllık yaklaşık 1 milyar TL’ye denk geldiğini ve boşu boşuna harcanmış bir maliyet olduğunu söyledi.

‘Köprülere yüzde 50 indirim, akaryakıtta ÖTV iadesi istiyoruz’

Devletin havayollarını ve demiryolu maliyetlerini sübvanse ettiğini söyleyen yıldırım ÖTV’den ve köprü geçiş ücretlerinden devlet desteği beklediklerini söyledi: ”Bize otoyol ve köprülerde yüzde 50 indirim, akaryakıtta ise ÖTV iadesi yapsınlar. En azından ÖTV’nin yüzde 20’sini iade etsinler.”