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Yaramazlara biraz batar!

Ücret kayıpları izleme raporu: İşçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 lira

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) ücret kayıpları izleme raporuna göre 2025’in ilk dört ayında enflasyon nedeniyle işçi başına ortalama erime 5 bin 197 lira oldu.

Fotoğraf: AA

Asgari ücret, Aralık 2024’te yüzde 30 zamla 22 bin 104 lira oldu. Rakamın belirlendiği toplantıya işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücreti açıklarken ‘enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü şekilde hareket etmek durumunda’ olduklarını söylemişti.


Rapordan öne çıkanlar şöyle:

  • 2025’in ilk dört ayında enflasyonun emek gelirlerine (ücret, maaş ve aylık) toplam faturası en az 176 milyar 600 milyon lira.
  • Asgari ücret enflasyon karşısında 2 bin 953 lira eridi.
  • İşçi başına dört aylık ortalama erime 5 bin 197 lira.
  • Asgari ücretin iki buçuk katı ücreti olan bir çalışanın Nisan 2025’te ücretinin yüzde 37,1’i vergi ve kesintiyle enflasyon nedeniyle eridi.
  • Nisan 2025’te enflasyon kaybı emeklilerde 1933 lira, memurlardaysa 7 bin 709 lira.
Grafik: DİSK-AR

Raporun tamamına şu linkten ulaşılabilir.

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