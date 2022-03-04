Uçakla seyahatte ‘negatif PCR’ uygulamasına son verildi

Daha önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’in ve Nakşibendi Tarikatı’na bağlı Erenköy Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın yurt açtığı Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde ismi hiç duyulmayan bir dernek tarafından ücretsiz iki öğrenci yurdu daha açıldı.