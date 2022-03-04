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Yaramazlara biraz batar!

Uçakla seyahatte ‘negatif PCR’ uygulamasına son verildi

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden uçakla seyahatte negatif PCR test ibrazı uygulamasına son verildi.

Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun Covid-19 tedbirlerinde gevşeme kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan genelge valiliklere gönderildi.


Genelgeye göre, yeni bir karar alınıncaya kadar sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerlerle her türlü toplu ulaşım aracında maske zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek.

Uzmanlar, tedbirlerinin gevşetilmesini değerlendirdi: Karar bilimsel değil, siyasi

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