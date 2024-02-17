Üç kamu bankası, kredi kartı komisyon oranlarında indirime gitti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç kamu bankasının kart komisyon oranlarında indirime gittiğini açıkladı.

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’nda bakan Bolat şunları dedi:

“5 Ocak’ta Bankalar Birliği’yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun.”