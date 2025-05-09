Üç ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), üç ili sarı kodla kuvvetli yağış için uyardı.

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MGM’nin sarı kodla uyardığı iller şöyle:

Edirne

Kırklareli

Samsun

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi öğleden sonraya kadar aralıklarla etkili olması öngörülüyor.

Samsun’daysa 16:00-18:30 arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.