Üç ilde ‘Mahzen-44’ operasyonu: 15 gözaltı

Edirne merkezli üç ilde düzenlenen ‘Mahzen-44’ operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Operasyonlarda liderliğini Metin Singer’in yaptığı bir suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından, Edirne, İstanbul ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, dokuz sahte pasaport, çok sayıda delici ve kesici alete el konulduğunu belirtti.

Bakan, şüphelilerin, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, kasten yaralama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı kanuna muhalefetle tehdit ve hakaret’ suçlarına karıştığının tespit edildiğini duyurdu.