Üç ilçe ve beş beldede 2 Haziran’da seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart’taki yerel seçimin kesin sonuçlarını paylaştı. Buna göre üç ilçe ve beş beldede seçimler 2 Haziran’da yenilenecek.

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Kesin sonuçları YSK Başkanı Ahmet Yener paylaştı. AKP 12, Yeniden Refah Partisi bir, DEM Parti üç, CHP 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

Büyükşehirlerde seçime en düşük katılım yüzde 67,34’le Diyarbakır’da il bazında yüzde 59,63’le Bingöl, ilçe bazındaysa yüzde 59,76 ile Diyarbakır Bağlar’da kaydedildi.

Katılımın yüksek olduğu yerlerse büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84,97’la Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83,44’le Artvin, ilçe belediye başkanlığındaysa yüzde 95,93’le oldu.

Üç ilçe ve beş belde yeniden sandık başına gidecek

Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran ve Aksaray’a bağlı Sağlık beldelerinde seçimler 2 Haziran’da yenilenecek.