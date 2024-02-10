Üç asgari ücreti aştı: İstanbul’da yaşamanın maliyeti 53 bin 58 lira

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti, Ocak 2024’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı.

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İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. Üç net asgari ücrete denk gelen 51 bin 6 lira bu maliyete yetmiyor.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, ocakta bir önceki aya göre 3 bin 899 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından biri yüzde 52,83’le makarna oldu.