Uber, Londralı taksicilerle karşı karşıya

Yaklaşık 11 bin Londralı taksici, Uber’i Britanya’da Yüksek Mahkeme’ye dava edecek.

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BBC’nin haberine göre dava yönetim firması RGL Management, talebin en az 250 milyon sterlin olduğunu ve her bir Londralı taksicinin yaklaşık 25 bin sterlin alacağını açıkladı. Uber, BBC’nin açıklama talebine henüz yanıt vermiş değil.

Dava, Uber’in Mayıs 2012 ile Mayıs 2018 arasında Londra’daki faaliyetlerine odaklanıyor. Taksiciler adına davayı açan hukuk firması Mishcon de Reya, Uber’in şehirde faaliyet göstermek üzere lisans aldığı ‘Transport for London’ı (Tfl) kasten yanılttığını iddia ediyor. RGL Management’tan yapılan açıklamaya göre ayrıca davacılar Uber’i, Londralı taksicilerin işlerini hukuka aykırı bir şekilde elinden almakla suçluyor.

BBC’ye konuşan Londralı taksici Garry White, “Uber yasaların üstünde olduğuna inanıyor gibi görünüyor ve Londra’nın dört bir yanındaki taksiciler bu yüzden kazanç kaybına uğradı” dedi.

Tfl, 2017’de şirketin lisansını yenilemeyi reddetmiş ve ‘kamu güvenliği ve güvenlik etkileri’ ve ‘kurumsal sorumluluk eksikliği’ gösterdiğini söylemişti. O dönemde Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi geçmişteki hatalar için özür dilemiş ve firmanın karara itiraz edeceğini söylemişti.

Uber, iki yıl sonra lisansın yenilenmesinin tekrar reddedilmesinin ardından temyize gitmiş ve 2022’de Londra’da faaliyet göstermek üzere iki buçuk yıllık lisans verilmişti.

Lisansın eylül sonunda dolması bekleniyor.