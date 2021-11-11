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Yaramazlara biraz batar!

Twitter’dan anket yapan Elon Musk, 5 milyar dolarlık hisse sattı

Tesla ve Space X’in kurucusu Elon Musk, Tesla’daki 5 milyar dolarlık hissesini sattı. Böylelikle Musk, 2016’dan bu yana ilk kez Tesla hissesi satmış oldu.

Musk’ın Twitter hesabından başlattığı Tesla hisselerinin yüzde 10’unun satışıyla ilgili ankette kullanıcıların çoğunluğu ‘sat‘ yönünde oy kullanılmıştı.


Anketin ardından şirket iki günde 50 milyar dolar kaybederek Bloomberg milyarderler endeksinde rekor kırmıştı.

Musk bugün değeri 5 milyar dolar civarında olan 3,6 milyon adet hisse senedi sattı.

Musk’ın düzenleyici kuruluşa gönderdiği açıklamada, satışın hisse senetleri opsiyon işlemlerinden doğan vergi yükümlülüklerini karşılamak için yapıldığını duyuruldu.

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