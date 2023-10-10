Twitter’da yeni ayar: Yorumlar mavi tiklilerle kısıtlanabilir

Twitter, gönderilere sadece mavi tikli hesapların yorum yapabilmesini sağlayan yeni bir ayar ekledi.

Twitter

Twitter’da atılan tweet’lere kimlerin yorum yapabileceği kısıtlanabiliyor.

Seçilen ayara göre herkes, sadece tweet’in sahibini takip edenler ya da tweet’te etiketlenen kişiler tweet’e yorum yapabiliyordu.

Bu kısıtlamalara bir yenisi eklendi.

Twitter’ın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre ‘gönderilere sadece mavi tikli hesapların yorum yapmasını’ sağlayan bir ayar eklendi.

you can now limit replies to verified users pic.twitter.com/E2KStVd69B — X (@X) October 9, 2023

Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması Aralık 2022’de hayata geçmişti. 20 Nisan’da da para verilmeden edinilen mavi tikler kaldırıldı. Kullanıcıların mavi tike sahip olması için artık aylık 8 dolar ödemesi gerekiyor.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.