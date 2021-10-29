Twitter’dan Facebook’a gönderme: Büyük haber!

Twitter’ın resmi hesabından, Facebook’un isim değişikliğine gitmesiyle dalga geçercesine bir mesaj paylaşıldı.

Sosyal medya devi Faebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin adının ‘Meta’ olarak değiştirileceğini duyurmuştu. Zuckerberg, ‘şirketteki köklü değişikliğin’ farklı uygulamaları ve teknolojileri yeni marka adı altında bir araya getireceğini belirtmiş, yeni ismin, sosyal medya hizmetinden ziyade metaverse (sanal evren) inşa etme isteklerini yansıttığını söylemişti.

Twitter hesabından buna gönderme yapan mesajda ise şöyle dendi: “BIG NEWS lol jk still Twitter” (BÜYÜK HABER, lol (sesli gülme) jk (sadece şaka) hala Twitter)