Sosyal medya platformu Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor.

Milyonlarca insanın kullandığı bu mecralarda bazı sıkıntıların yaşanması kaçınılmaz olabiliyor. Geçtiğimiz aylarda Instagram, Facebook ve WhatsApp’ta tarihin en büyük erişim sorunlarından biri yaşanmıştı ve birçok kullanıcı bu platformlara bir süre ulaşamamıştı.

Birçok kullanıcı, yeni tweet’ler görmek için sayfalarını yenilediğinde ‘sistem kaynaklı’ bir problemle karşılaşıldığı uyarısını aldı. Platforma girişlerde geçen hafta da sorun yaşanmıştı.

Konuyla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.