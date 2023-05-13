Twitter’a atanan yeni CEO Tesla için ‘şans’ olabilir

Analistler, Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın şirkete yeni bir CEO atamasının, Musk’ı ‘büyük bir dikkat dağınıklığından’ kurtarabileceğini ve Tesla’ya daha fazla odaklanmasını sağlayabileceğini söyledi.

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Elon Musk dün, Twitter’ın yeni CEO’sunun Linda Yaccarino olduğunu duyurdu.

Analistler, bu gelişmenin Musk’ın diğer şirketi elektrikli araç üreticisi Tesla’ya daha fazla vakit ayıracağı ve bunun da yatırımcılar için olumlu bir gelişme olduğu görüşünde.

Tesla’yı olumsuz etkiliyordu

Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra şirketi yeniden yapılandırmaya odaklandığından Tesla yatırımcıları, bu nedenle Tesla’ya gerekli ilginin verilmediğini ve bunun yönetim zafiyeti oluşturduğunu düşünüyordu. Bu da dönem dönem Tesla hisselerinin düşmesine sebep oluyordu.

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Musk, Aralık 2022’de ‘Twitter’dan istifa etmeli miyim’ diye anket düzenlemiş ve çoğunluk, Musk’ın istifa etmesini savunmuştu. Bu gelişmeden sonra Tesla hisseleri fırlamıştı.

Tesla hisseleri, Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecindeyse yüzde 65’e yakın değer kaybetmişti.

‘Yatırımcılar bunu kutlayacak’

Reuters’ın haberine göre finansal hizmet şirketi Hargreaves Lansdown analisti Sophie Lund-Yates, “Tesla yatırımcıları muhtemelen, bu gelişmeyi (yeni CEO atanmasını) kutlayacak. Twitter, Musk’ın Tesla’dan uzaklaşmasına neden oluyordu” dedi.

Varlık yönetim şirketi Deepwater’ın yönetici ortağı Gene Munster, “Bu, Tesla hissedarları için olumlu bir gelişme çünkü muhtemelen Musk, Tesla’ya biraz daha fazla zaman ayıracak” dedi.

Yatırımcılar, bir süredir Tesla’ya talebin düşmesinden endişeliydi. Musk da pazar payını artırmak ve müşteri çekmek için de araç fiyatlarını düşürüyor.