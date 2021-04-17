Twitter, erişim ve yavaşlık sorununu çözmeye çalışıyor

Sosyal medya platformu Twitter, halen süren erişim ve yavaşlık sorunu için sunuculardaki sorunu çözmeye çalıştıklarını bildirdi.
Kullanıcılar dün gece yarısından beri Twitter’a erişim sorunu yaşarken, site oldukça yavaş çalışıyor. Halen zaman zaman kesintiler yaşanıyor.
Twitter, sorunun çözülmeye çalışıldığının belirtildiği dünkü açıklamanın ardında, resmi hesabından bir açıklama daha yayınladı.
Twitter, sitenin bazı bölümlerinin halen çalışmadığını bildiklerini belirterek şunları yazdı: “Sunucularımızdaki sorunu çözerek en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle kaldığınız için teşekkürler.”