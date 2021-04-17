Twitter, erişim ve yavaşlık sorununu çözmeye çalışıyor

Sosyal medya platformu Twitter, halen süren erişim ve yavaşlık sorunu için sunuculardaki sorunu çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Kullanıcılar dün gece yarısından beri Twitter’a erişim sorunu yaşarken, site oldukça yavaş çalışıyor. Halen zaman zaman kesintiler yaşanıyor.

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We know that parts of Twitter still aren’t working for some of you. We’re fixing an issue with our servers to get things back to normal soon. Thanks for sticking with us. — Twitter Support (@TwitterSupport) April 17, 2021

Twitter, sorunun çözülmeye çalışıldığının belirtildiği dünkü açıklamanın ardında, resmi hesabından bir açıklama daha yayınladı.

Twitter, sitenin bazı bölümlerinin halen çalışmadığını bildiklerini belirterek şunları yazdı: “Sunucularımızdaki sorunu çözerek en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle kaldığınız için teşekkürler.”