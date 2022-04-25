Twitter, Musk’a gidiyor

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Twitter’ın tamamını satın almaya yakın.

Fotoğraf: Reuters

Elon Musk ve Twitter‘ı temsil eden taraflar dün gece satış görüşmelerine başlamıştı.

Hissedarlar toplantıda Musk’tan teklifini yükseltmesini talep etmiş ancak Musk söz konusu teklifinin, yapabileceği en iyi ve son teklif olduğunu dile getirmişti.

Reuters, Twitter yönetiminin Musk’ın 43 milyar dolarlık teklifini kabul etmeye hazırlandığını yazdı.

Konuya yakın kaynaklara göre hisse başına 54,20 dolarlık anlaşma herhangi bir son dakika pürüzü çıkmaması durumunda haftaya açıklanabilir.

Twitter ve Musk’tan anlaşmaya ilişkin henüz bir açıklama yok.

Twitter hisseleri haberin ardından New York’ta piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,5 artışla 51,15 dolara yükseldi.

Forbes’a göre dünyanın en zengin insanı Musk, daha önce Twitter’da yüzde 9,2’lik hisse satın almış, şirket yönetimi Musk’ın hisselerin tamamını almasının önüne geçmek için 15 Nisan’da ‘zehir hapı‘ olarak adlandırılan bir önlem almıştı.

Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu.​​​​​​​ Musk’ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15’inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.