Twitter CEO’su iddialı: Şubattan beri en yüksek kullanıma ulaştık

Twitter CEO’su Linda Yaccarino geçen hafta, şubattan beri en yüksek günlük kullanıma ulaştıklarını duyurdu.

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Instagram’a bağlı çalışan Threads, beş gün önce Meta tarafından kullanıma açıldı. Twitter benzeri bir sosyal medya platformu olan Threads, benzer uygulamalar arasında Twitter’ın en büyük rakibi olarak görülüyor. Musk’ın politikalarından sıkılan sosyal medya kullanıcıları için Threads önemli bir alternatif oldu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yaccarino, geçen hafta yani Threads’in açıldığı hafta şubattan beri en yüksek günlük kullanımına ulaştıklarını dile getirdi.

Yaccarino şunları dedi: “Sizi bir thread’e (ileti dizisine) bırakmak istemem ama Twitter kendini aştı. Geçen hafta, şubattan beri en yüksek günlük kullanıma ulaştık. Sadece bir Twitter var. Bunu biliyorsunuz. Bunu biliyorum.”