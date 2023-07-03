Tweet okuma sınırlaması, yeni CEO’nun altını oyabilir

Reklam sektörü uzmanları, Twitter’a getirilen ‘tweet okuma’ sınırlamasının reklam gelirlerini düşüreceğini dile getiriyor.

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2022’nin sonlarına doğru Twitter’ı satın alma sürecini tamamlayan Elon Musk, sosyal medya platformunda çok sayıda değişiklik yaptı. Birçok kişiyi işten çıkartan Musk, mavi tiki de paralı hale getirmişti. Musk döneminde dezenformasyonun arttığına yönelik yorumlar da yapılıyor.

Musk’ın icraatları ve yapmak istedikleri Twitter’da belirsizlik oluşturuyor. Büyük şirketler de bu nedenle Twitter’a reklam vermekten çekiniyor.

Musk, “Aktivist gruplar reklam verenlere baskı uyguluyor, bundan dolayı gelirimiz düşüyor” dese de şirketlerin reklam vermesi için onların güvenini kazanmaya çalışıyor. Son olarak da Musk, bu amaç doğrultusunda şirketin CEO’luğuna NBCUniversal’ın eski reklam şefi Linda Yaccarino’yu getirmişti.

Ancak, Musk’ın son icraatı, şirketleri Twitter’a reklam vermekten daha da uzaklaştırabilir. İki gün önce Musk, ‘tweet görüntülemeye’ sınırlama getirmişti. Buna göre mavi tikli hesaplar günde altı bin, mavi tiksiz hesaplar günde 600 ve yeni açılmış hesaplar günde 300 tweet okuyabilecek. Bu sınır, aynı gün içerisinde biraz artırılmıştı.

Reuters’a konuşan reklam sektörü uzmanlarıysa tweet görüntüleme sınırlamasının Yaccarino’nun ‘reklamcıları geri kazanmaya’ yönelik verdiği uğraşları boşa düşüreceğini dile getiriyor.

Forrester Araştırma Direktörü Mike Proulx şöyle konuştu: “Yaccarino’nun düzeltmesi gereken güvenirlik meselesi daha zorlaştı.”

Reklam danışmanlığı şirketi AJL Advisory’nin kurucusu ve Bank of America’nın eski pazarlama şefi Lou Paskalis, Yaccarino’nun Musk’ın reklam gelirini ve şirketin değerini kurtarmak için ‘en iyi son umudu’ olduğunu belirtirken son gelişmenin iplerin hala Musk’ın elinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu da şirketleri reklam verme konusunda şüpheye düşürüyor.

Insider Intelligence’ın baş analisti Jasmine Enberg da sınırlamanın ‘felaket’ olduğunu düşünüyor: “Bu kesinlikle reklamcıları geri dönmeye ikna etmeyi kolaylaştırmayacak. Reklamcıları geri getirmek zaten zor bir iş.”