TV8 spikerinden ‘kesinti’ bilgilendirmesi: Bizden kaynaklı değil

TV8, Şampiyonlar Ligi eleme maçında yaşanan yayın kesintisi ve sanal reklam uygulamasının kendilerinden kaynaklanmadığını açıkladı.

Galatasaray, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda takımı PSV Eindhoven’la karşılaştı. Maçı naklen yayınlayan TV8’de ise yayın sırasında donma ve kesinti meydana geldi.

Maçın ilk yarısındaki kesintinin sona erip yayının normale dönmesi üzerine spiker Melih Gümüşbıçak, sorunla ilgili bilgilendirme yaptı.

Gümüşbıçak, şunları söyledi: “Maç yayını sırasında Hollanda’daki servis sağlayıcılar tarafından yaşanan sıkıntı nedeniyle, görüntülerde donmalar meydana geliyor. Maalesef bizi de sıkıntıda bırakıyor. Hollanda’daki yayında uygulanan sanal reklam uygulaması nedeniyle donmalar ve yayında kesilmeler meydana geldi. TV8 ile ilgili değil, tamamen Hollanda’dan çıkan yayın bu.”

Spiker, Hollanda’daki yayında uygulanan sanal reklam uygulamasının kendileriyle ilgili olmadığını, kanalından bundan bir gelir elde etmediğini kaydetti.

Maçın ilk yarısında stadın reklam panolarında bahis sitesi reklamı görünüyordu.

Öte yandan Galatasaray maçı 5-1 kaybetti.