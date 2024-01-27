‘Tuzlu çay’ tartışmasında İlber Ortaylı da topa girdi

Amerikalı bir profesörün, mükemmel bir çay demlemek için bir tutam tuz kullanılması gerektiğini öne sürmesi günlerdir Britanya’da tartışılıyor. Hatta iki ülke arasında ‘resmi’ atışma da oldu.

Bu tartışmaya tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı da dahil oldu: “İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır.”

Pensilvanya’daki Bryn Mawr Koleji’nde kimya profesörü Michelle Francl, çayın buruk ve acı tadını azaltmak için bir tutam tuz ilave edilmesini önermişti. Öneri İngilizleri kızdırmış ve sosyal medyada hararetli bir tartışma başlatmıştı.

Londra’daki ABD büyükelçiliği tartışmalardan sonra esprili bir dille resmi bir açıklama yapmış ve ‘tuzlu çay fikrinin ABD’nin resmi politikası olmadığını’ söylemişti. ABD’nin esprili açıklamasına İngiliz hükümetinden yanıt gelmişti: “Özel ilişkilerimizden memnuniyet duyuyoruz ancak aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca çaydanlıkta yapılır.”

NTV‘nin haberine göre Ortaylı da bu tartışmaya dahil oldu ve şöyle dedi: “Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz. Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır.”