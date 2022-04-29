Tuzla’da boya fabrikasında yangın: Patlama sesleri duyuldu

İstanbul Tuzla’da bir vernik fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Patlama sesinin de duyulduğu yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Orhanlı’daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi’ndeki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun siyah dumanın oluştuğu yangın, çevredeki bazı işyerlerine ve ağaçlık alana da sirayet etti. Patlamalar nedeniyle çevredeki işyerleri hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaralıların olduğu, müdahale sırasında yaralanan bir itfaiye erinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği, yangınında üç işçinin öldüğünü, dokuz işçinin de yaralandığını bildirdi.