Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu açlık grevine başladı

Dokuz aydır tutuklu bulunan ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu açlık grevine başladığını duyurdu.

Dicle Müftüoğlu

Müftüoğlu, 29 Nisan’da Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Sedat Yılmaz’la birlikte Ankara merkezli operasyonda gözaltına alınmış, dört gün sonra 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde de tutuklanmıştı.

Yaklaşık dokuz aydır Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 18 Ocak’taki ikinci duruşmada da tahliye edilmeyen Müftüoğlu, mesleki faaliyetlerinin kriminalize edildiğini belirtti.

“Hapsedilen bir gazeteci olarak sessizliğe karşı sesimi yükseltiyorum” diyen Müftüoğlu, açlık grevine başladığını duyurdu.

Herkesi ‘ses yükseltmeye’ çağırdan Müftüoğlu’nun mesajı şöyle:

* Düşünen, konuşan, gerçekleri yazan herkesin hapsedildiği bir Türkiye gerçekliğinde yaşıyoruz. Ben de mesleki faaliyetleri kriminalize edilerek hapsedilen, hukuksuzluğun sonuçlarını bizzat yaşayan bir gazeteci olarak yaratılan sessizliğe karşı sesimi yükseltiyorum. Hakikat karanlıkta kalmasın diye herkesi de ses yükseltmeye çağırıyorum.