TÜSİAD, ekonomi yönetiminden sözünü esirgemedi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, “Enflasyonda her geçen gün hedeflediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz. Gerekli adımları doğru zamanlamayla atamıyoruz” dedi.

Nisanda resmi enflasyon yüzde 70’e dayanmıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimciler ve sendikaların araştırma birimlerine göre bu oran daha yüksek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ”Faiz sebep, enflasyon sonuç” ısrarıyla eylülde başlatılan faiz indirme sürecinin başında enflasyon yüzde 19 seviyesindeydi. Erdoğan’ın tutmayan denklemdeki ısrarı, enflasyonu üç haneli seviyelere götürüyor.

Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) toplantısında konuşan Turan, “Bugün gelişmiş ekonomilerde yıllık enflasyon yüzde 7-8. Gelişmekte olan ülkelerde de yüzde 10’a yakın seyrediyor. Ülkemizdeyse enflasyon oranı dünyada var olan genel düzeyin maalesef katbekat üzerinde, yüzde 70 seviyelerini oluşturmaktadır. Enflasyonda her geçen gün hedef dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz” dedi.

Gerekli adımların doğru zamanlamayla atılmadığını belirten Turan, şunları söyledi: ”Çözüm için atılacak adımlar belli. Ancak zamanlama en önemli husus. Çözümsüz geçen süre tüm bireylerin ve kurumların üzerine her geçen gün daha fazla ek maliyet olarak dönüyor. Doğru uygulanan bir para politikasına buna eşlik eden mali politikalara ve makro sektörel arzı destekleyen yapısal değişimlere ihtiyacımız var.

Uzunca bir süredir ifade ettiğimiz gibi iktisadi politika tasarımında ancak ve ancak bilimi, dünyada kanıtlanmış süreçleri ve deneyimi merkeze koyarak mücadelede başarıya ulaşmamız mümkün olur.”