TÜSİAD yöneticilerine ikinci dava: Diğer dosyayla birleştirildi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yeni dava açıldı.

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13 Şubat’ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Turan ve Aras’ın son dönemdeki tutuklamalar, kayyım atamaları ve toplumsal güven eleştirileri iktidarın tepkisini çekmişti.

Haklarında soruşturma başlatılan TÜSİAD yöneticileri gözaltına alınmış, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Turan ve Aras’a ‘zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla dava açılmış, bir yıl 10 ay 15 günden beş yıl altı ay 15 güne kadar hapsi istenmişti.

Para cezası talebiyle yeni dava

Orhan ve Aras’a bir dava da ‘zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamasıyla açıldı.

İddianamede TÜSİAD yöneticilerinin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylarla ilgili değerlendirmede bulundukları öne sürüldü ve elli günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi.

Diğer dava dosyasıyla birleştirilme talebiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Aras ve Orhan, 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak.

Zeybekci ziyaret etmişti

Öte yandan AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, 29 Nisan’da Aras’ı ziyaret etmiş, ardından “TÜSİAD başkanının (Orhan Turan) mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir” demişti.

Zeybekci, Aras hakkındaki yurt dışı çıkış yasağınıysa ‘kabullenmediğini’ söylemişti.



