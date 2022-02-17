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Yaramazlara biraz batar!

Turkovac haftaya tüm devlet hastanelerinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın gelecek haftadan itibaren 81 ildeki tüm devlet hastanelerinde uygulanabileceğini bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı olan Turkovac için 3’üncü faz çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanması halen sürüyor. Çalışması süren aşı, bakanlık tarafından acil kullanım onayı almıştı.


Ancak aşıya dair çalışmaların net ve açık şekilde paylaşılmamasından dolayı uzmanlar Turkovac’a şüpheyle yaklaşıyor. Aşının faz çalışmaları Sinovac’la karşılaştırmalı yapılmıştı. Aşının etkinliğine dair halen net bir oran verilemedi.

Dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Turkovac’ın Omicron varyantına karşı etkinlik çalışmasının sürdüğünü hatırlatarak “Turkovac’ın Omicron’la ilgili hayvan çalışmaları başladı. Hayvan çalışmalarının ikinci dozu zannediyorum yarın yapılacak. Mart ayına da Omicron varyantına yönelik Turkovac aşısını tamamlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Turkovac’ın uygulanma miktarına ilişkin verilerin sorulması üzerine Koca, şunları kaydetti: “Şu ana kadar piyasaya verdiğimiz toplam 800 bin doz oldu. Zannediyorum pazartesi 200 bin doz daha ve ondan sonra her hafta artarak devam ediyor olacak. Ortalama ayda 2-2,5 milyona kadar çıkmış olacağız. Talep iyi, daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bugüne kadar sadece eğitim ve araştırma, büyük hastanelerde oldu. Bütün illere yeni yayıldı. Aile hekimlerine daha verilmedi. Aile hekimlerine zannediyorum iki hafta sonra dağıtılmış olur. O durumda erişimi daha kolay oldukça kullanımı da artmış olacak.”

Koca, iki doz BioNTech aşısından sonra Turkovac’ın uygulandığı çalışmaya ilişkin soru üzerine, “İki BioNTech üzeri Turkovac devam ediyor. Gebelerle ilgili de çocuklarla ilgili de başladı” dedi.

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